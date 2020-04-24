В Тульской области умер четвертый пациент с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Пожилой житель города Ефремов стал четвертым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилой житель города Ефремов стал четвертым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области , сообщает в пятницу правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли две женщины и мужчина с подтвержденным COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.

"В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова c подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз", - говорится в сообщении.

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Как отмечают власти, врачи боролись за жизнь пациента на протяжении девяти дней.

"Консультативную поддержку им оказывали специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Но спасти пациента не удалось. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.

В Тульской области COVID-19 подтвержден у 505 человек, из них 57 выздоровели.