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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:45
https://ria.ru/20200424/1570512295.html
В Тульской области умер четвертый пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472430_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_c9be8d5f29f3a8e5b5fd256fd1e24a5f.jpg
РИА Новости

В Тульской области умер четвертый пациент с COVID-19

12:45 24.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Пожилой житель города Ефремов стал четвертым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает в пятницу правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли две женщины и мужчина с подтвержденным COVID-19. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
"В тульской больнице скончался 82-летний житель Ефремова c подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина поступил в стационар в тяжелом состоянии с признаками острой респираторной недостаточности. У него в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы, атеросклеротический кардиосклероз", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Как отмечают власти, врачи боролись за жизнь пациента на протяжении девяти дней.
"Консультативную поддержку им оказывали специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Но спасти пациента не удалось. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
В Тульской области COVID-19 подтвержден у 505 человек, из них 57 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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