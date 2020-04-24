СК в Екатеринбурге проверит информацию о детях, живущих на теплотрассе

"В Екатеринбурге органами СКР организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о заболевании малолетнего ребенка опасным заболеванием и проживании его на теплотрассе. Двадцать четвертого апреля 2020 года на сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что представители благотворительного общественного фонда на теплотрассе в районе Железнодорожного вокзала города Екатеринбурга нашли беспризорного малолетнего ребенка, который оказался болен опасным заболеванием", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению СМИ, год назад ребенок представителями этой же организации уже доставлялся в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Впоследствии выяснилось, что мальчик вновь оказался в своей семье, где, помимо него, воспитываются еще шестеро детей. Впоследствии контроль над ребенком в семье был утрачен, и он стал обитать на теплотрассе, где его состояние здоровья значительно ухудшилось. В настоящее время ребенок находится в больнице.