СК в Екатеринбурге проверит информацию о детях, живущих на теплотрассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проверит информацию о детях-беспризорниках, живущих на теплотрассе, один из которых якобы болен опасным заболеванием, сообщает в пятницу СУСК РФ по Свердловской области.
"В Екатеринбурге органами СКР организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о заболевании малолетнего ребенка опасным заболеванием и проживании его на теплотрассе. Двадцать четвертого апреля 2020 года на сайте одного из информационных агентств опубликовано сообщение о том, что представители благотворительного общественного фонда на теплотрассе в районе Железнодорожного вокзала города Екатеринбурга нашли беспризорного малолетнего ребенка, который оказался болен опасным заболеванием", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению СМИ, год назад ребенок представителями этой же организации уже доставлялся в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Впоследствии выяснилось, что мальчик вновь оказался в своей семье, где, помимо него, воспитываются еще шестеро детей. Впоследствии контроль над ребенком в семье был утрачен, и он стал обитать на теплотрассе, где его состояние здоровья значительно ухудшилось. В настоящее время ребенок находится в больнице.
"Также в публикации содержатся сведения о том, что кроме указанного ребенка на теплотрассе представителями общественного фонда обнаружены еще трое детей в возрасте 11-13 лет, которые, являясь беспризорными, и сейчас продолжают обитать на улице", - отмечается в сообщении.
В рамках доследственной проверки следователи намерены дать оценку действиям всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны предупреждать возникновение подобных ситуаций, уточняет СУСК.