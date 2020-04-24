Четверо россиян вернулись на родину из КНДР

"Утром 24 апреля наши граждане в сопровождении врачей местного народного госпиталя на автомобиле скорой помощи выехали из Расона на пограничную станцию, где прошли все формальности и уже во второй половине дня ступили на родную землю. Теперь двое из четверых, кто проживает во Владивостоке, будут находиться на самоизоляции у себя дома, а остальных в соответствии с действующими сейчас правилами поместят в специализированное учреждение для прохождения карантина", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Как отмечает дипмиссия, единственным возможным вариантом выехать из КНДР в Россию в условиях полного прекращения пассажирского сообщения через границу Северной Кореи был локомотив грузового поезда, курсирующего между Хасаном и станцией Туманган. Процедура была согласована с пограничной и таможенной службами РФ. Также было получено специальное разрешение Центрального чрезвычайного противоэпидемического комитета КНДР.
Сейчас в порту Раджин продолжают работать 33 гражданина РФ – сотрудника "РасонКонТранс".