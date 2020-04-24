Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-24T12:43
https://ria.ru/20200424/1570512079.html
У депутатов "Слуги народа" нет единства по поводу кандидатуры Саакашвили
https://cdn21.img.ria.ru/images/150217/22/1502172245_0:388:4296:2805_1036x0_80_0_0_c4a05759abd24a3e52bb5f1c7a6cdf17.jpg
РИА Новости

У депутатов "Слуги народа" нет единства по поводу кандидатуры Саакашвили

12:43 24.04.2020
4493
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Многие депутаты парламентской фракции "Слуга народа" еще не определились касательно назначения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам, это смогут сделать после встречи с ним, сообщила в пятницу зампредседателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
"Мы еще не завершили опрос среди депутатов, мы подождем завершения встречи (фракции "Слуга народа" с Саакашвили - ред), там было еще очень много вопросов у депутатов. На момент до встречи у нас было много людей, которые не определились, соответственно, у них будет время определиться. Сейчас в повестке дня на сегодня этого кадрового вопроса нет и, я думаю, что оно и не появится", - сказала Кравчук журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Она сообщила, что многих депутатов беспокоит эмоциональность Саакашвили.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 12:03
Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с Аваковым
"Были вопросы от депутатов по поводу эмоционального и взрывоопасного характера Михаила Саакашвили, на что он сказал, что ситуация сейчас совсем другая, поскольку он он абсолютно искренне верит президенту Зеленскому и не имеет сомнений в том, что есть какие-то другие интересы, чем интересы страны. Он не видит каких-то коррумпированных людей в окружении и считает что сейчас в этот шторм лодку раскачивать он не будет. У него нет других интересов кроме как помочь команде, которой он симпатизирует", - сказала Кравчук.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 11:14
Саакашвили заявил, что поддержит ускоренную интеграцию Украины в ЕС
6242105
Партия "Слуга народа"Евгения КравчукВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:31Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
11:31В Тульской области умерла женщина с подозрением на COVID-19
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке II Мировой войны бредом
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
11:19В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
11:18Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
11:17Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
11:16В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров везти Воронцова в суд
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
11:12В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
11:12В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
Лента новостейМолния