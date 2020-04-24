У депутатов "Слуги народа" нет единства по поводу кандидатуры Саакашвили

КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Многие депутаты парламентской фракции "Слуга народа" еще не определились касательно назначения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам, это смогут сделать после встречи с ним, сообщила в пятницу зампредседателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа".
"Мы еще не завершили опрос среди депутатов, мы подождем завершения встречи (фракции "Слуга народа" с Саакашвили - ред), там было еще очень много вопросов у депутатов. На момент до встречи у нас было много людей, которые не определились, соответственно, у них будет время определиться. Сейчас в повестке дня на сегодня этого кадрового вопроса нет и, я думаю, что оно и не появится", - сказала Кравчук журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Она сообщила, что многих депутатов беспокоит эмоциональность Саакашвили.
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"Были вопросы от депутатов по поводу эмоционального и взрывоопасного характера Михаила Саакашвили, на что он сказал, что ситуация сейчас совсем другая, поскольку он он абсолютно искренне верит президенту Зеленскому и не имеет сомнений в том, что есть какие-то другие интересы, чем интересы страны. Он не видит каких-то коррумпированных людей в окружении и считает что сейчас в этот шторм лодку раскачивать он не будет. У него нет других интересов кроме как помочь команде, которой он симпатизирует", - сказала Кравчук.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.