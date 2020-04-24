У депутатов "Слуги народа" нет единства по поводу кандидатуры Саакашвили

"Мы еще не завершили опрос среди депутатов, мы подождем завершения встречи (фракции "Слуга народа" с Саакашвили - ред), там было еще очень много вопросов у депутатов. На момент до встречи у нас было много людей, которые не определились, соответственно, у них будет время определиться. Сейчас в повестке дня на сегодня этого кадрового вопроса нет и, я думаю, что оно и не появится", - сказала Кравчук журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Были вопросы от депутатов по поводу эмоционального и взрывоопасного характера Михаила Саакашвили, на что он сказал, что ситуация сейчас совсем другая, поскольку он он абсолютно искренне верит президенту Зеленскому и не имеет сомнений в том, что есть какие-то другие интересы, чем интересы страны. Он не видит каких-то коррумпированных людей в окружении и считает что сейчас в этот шторм лодку раскачивать он не будет. У него нет других интересов кроме как помочь команде, которой он симпатизирует", - сказала Кравчук.