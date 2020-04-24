За сутки в Подмосковье выписали 27 пациентов, вылечившихся от COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. За сутки в Подмосковье выписали 27 пациентов, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 262, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 235 вылечившихся от COVID-19 пациентов.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ...Выздоровели и выписались 262 человека", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 611 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.