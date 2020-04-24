Путин подписал закон о сроках предоставления сведений в ПФР

Данные меры принимаются в целях исполнения работодателями своих обязательств в условиях пандемии коронавируса, уточняется в документе.

Ранее на страхователя была возложена обязанность ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.

Закон дает правительству РФ в 2020 году право устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы Пенсионного фонда РФ сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. Также предусмотрена возможность распространения действия положений закона на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.