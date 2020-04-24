Путин подписал закон о сроках предоставления сведений в ПФР

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий правительству в 2020 году право устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд России (ПФР).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данные меры принимаются в целях исполнения работодателями своих обязательств в условиях пандемии коронавируса, уточняется в документе.
Ранее на страхователя была возложена обязанность ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.
Закон дает правительству РФ в 2020 году право устанавливать особенности порядка и сроки представления страхователями до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы Пенсионного фонда РФ сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц. Также предусмотрена возможность распространения действия положений закона на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
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