В Москве за сутки зафиксировали 43 нарушения карантина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 40 нарушений режима обязательной самоизоляции было зафиксировано с помощью технических средств за прошедший день в Москве, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры, сообщил журналистам министр правительства Москвы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"За прошедший день с помощью технических средств в Москве было зафиксировано 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения за ними специалистами", - рассказал Данчиков.
Он напомнил, что с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию обязаны также граждане с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.