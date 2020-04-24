Челябинский губернатор не исключил ввод пропусков в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Систему цифровых пропусков или карантин могут ввести в городе Систему цифровых пропусков или карантин могут ввести в городе Златоуст Челябинской области , первом в регионе, где выявлен очаг заболевших коронавирусом в местной больнице, сейчас COVID-19 там болеют 82 человека, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер

Как сообщалось, в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек - заболели врачи и пациенты. В пятницу губернатор сообщил, что общее число заболевших увеличилось до 82 человек. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин, пояснял он.

"Важно не допустить бесконтрольное распространение инфекции. Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону. В частности, по Златоусту мы видим, что ситуация там, действительно, ухудшается. На выходных посмотрим, насколько удалось локализовать очаг, будет ли рост. И на оперштабе рассмотрим вопрос введения режима пропусков в Златоусте или карантина, то есть закрытие города на въезд и выезд", - сказал губернатор журналистам.

Он добавил, что власти также проанализируют, как на выходных дня соблюдается режим самоизоляции в Златоусте.

По словам Текслера, действующий режим самоизоляции в регионе заканчивается 30 апреля, дальнейшее решение будет приниматься в начале следующей недели. "Ситуация динамичная, она имеет тенденцию к ухудшению. Организационно мы готовы к любому развитию событий. Я озвучивал как план по постепенному снятию ограничений, так и возможности по ужесточению. В том числе, вы знаете нашу готовность по введению пропускной системы. Все будет зависеть от роста числа заражений, когда источник установить не удается", - сказал он.

Ранее первый замгубернатора региона Виктор Мамин рассказал журналистам о том, как будет работать система цифровых пропусков. Цифровой пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который будет выдаваться бесплатно. Его наличие позволит гражданам старше 14 лет передвигаться в режиме самоизоляции на личном или служебном автотранспорте, а также на такси и общественном транспорте, пояснял Мамин. Получить его можно будет через портал госуслуг или колл-центр.

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Также Мамин уточнял, что после того, как поступила информация об очаге коронавирусной инфекции в горбольнице №1 Златоуста, власти начали прорабатывать технически возможность введения пропусков сначала в этом городе.

Как сообщал глава Златоуста Максим Пекарский, вероятно, число инфицированных в Златоусте будет расти. "Полиция усилит контроль за соблюдением режима повышенной готовности. В случае ухудшения ситуации по решению правительства области возможно введение цифровых пропусков", - написал он на своей странице в Facebook.

На утро 24 апреля в Челябинской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.