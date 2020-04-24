Эксперт рассказал о сроках испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вакцина от коронавируса в России будет до конца года, к осени возможно уже завершение испытаний на добровольцах, считает заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
"Я уверен, что да (увидим вакцину до конца года). Сейчас очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких ведущих институтах, у которых большой опыт в разработке вакцин. Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины возможной, которые к этому времени пройдут основные лабораторные испытания и, возможно, даже исследования на добровольцах",- сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что для любых вирусов свойственна высокая частота мутации, но это не значит, что вирус полностью модифицируется: как правило, его основные белки значительно не меняются, поэтому разрабатываемые сейчас вакцины, скорее всего, не потеряют свою актуальность через какое-то время.
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