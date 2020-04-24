Эксперт рассказал о сроках испытаний вакцины от коронавируса

"Я уверен, что да (увидим вакцину до конца года). Сейчас очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких ведущих институтах, у которых большой опыт в разработке вакцин. Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины возможной, которые к этому времени пройдут основные лабораторные испытания и, возможно, даже исследования на добровольцах",- сказал Чуланов журналистам.