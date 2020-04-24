В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 505 человек

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 44, общее число заболевших выросло до 505, из них 57 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 44 - в Тульской области.
"Среди заболевших жители Тулы, Донского, Алексина, Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов. Из них 5 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки из больниц Тулы и Новомосковска после получения повторных отрицательных анализов были выписаны четверо жителей Тулы, Ефремова, а также деревни Ивановка Куркинского района.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 505 человек, 57 выздоровели.
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