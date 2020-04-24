В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 505 человек

ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Тульской области за сутки увеличилось на 44, общее число заболевших выросло до 505, из них 57 выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 44 - в Тульской области.

"Среди заболевших жители Тулы , Донского, Алексина , Ефремова, Новомосковска, а также Белевского, Богородицкого, Щекинского, Киреевского, Узловского и Заокского районов. Из них 5 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки из больниц Тулы и Новомосковска после получения повторных отрицательных анализов были выписаны четверо жителей Тулы, Ефремова, а также деревни Ивановка Куркинского района.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 505 человек, 57 выздоровели.