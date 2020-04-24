ВТБ Пенсионный фонд предлагает заключать договоры по ОПС онлайн

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. С инициативой о введении электронной формы для заключения договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС) в виде публичной оферты выступил ВТБ Пенсионный фонд, входящий в группу . С инициативой о введении электронной формы для заключения договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС) в виде публичной оферты выступил ВТБ Пенсионный фонд, входящий в группу ВТБ

Соответствующее письмо направлено в Банк России и министерство труда и соцзащиты РФ.

"На данный момент Банком России не актуализирован порядок уведомления Пенсионного фонда России о вновь заключенных договорах ОПС – в действующей версии исключена возможность уведомления ПФР о заключении электронного договора, поэтому клиент обязан явиться в офис, причем только по месту нахождения фонда, так как со стороны НПФ договор имеет право подписать только генеральный директор. На сегодняшний день это недопустимо в силу региональных и федеральных предписаний", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что предложенная НПФ ВТБ онлайн-форма заключения договоров ОПС не только исключит прямой физический контакт клиентов и сотрудников фондов, но также ускорит процесс заключения договоров и будет доступна каждому гражданину РФ при возможности подключения к интернету в любое время суток независимо от места нахождения.

Это минимизирует контакты между работниками НПФ и клиентами и позволит людям проводить все необходимые операции из дома, не подвергая себя опасности.

По словам генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской, юридически такая норма предусмотрена законодательством, однако не актуализирован порядок уведомления ПФР о вновь заключенных договорах ОПС.

"По факту это все равно означает необходимость физического присутствия клиента при заключении договора. С учетом развития онлайн-технологий эта мера выглядит явно устаревшей, к тому же в условиях самоизоляции необходимо исключить любое присутствие клиента в публичных местах", – сказала Горчаковская.

Она отметила, что договор публичной оферты имеет ту же юридическую силу, что и договор, заключенный в личном присутствии клиента, и ответственность за нарушение его условий остается "адресной".