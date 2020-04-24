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2020-04-24T12:34
https://ria.ru/20200424/1570511349.html
ВТБ Пенсионный фонд предлагает заключать договоры по ОПС онлайн
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РИА Новости

ВТБ Пенсионный фонд предлагает заключать договоры по ОПС онлайн

12:33 24.04.2020 (обновлено: 12:34 24.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. С инициативой о введении электронной формы для заключения договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС) в виде публичной оферты выступил ВТБ Пенсионный фонд, входящий в группу ВТБ.
Соответствующее письмо направлено в Банк России и министерство труда и соцзащиты РФ.
"На данный момент Банком России не актуализирован порядок уведомления Пенсионного фонда России о вновь заключенных договорах ОПС – в действующей версии исключена возможность уведомления ПФР о заключении электронного договора, поэтому клиент обязан явиться в офис, причем только по месту нахождения фонда, так как со стороны НПФ договор имеет право подписать только генеральный директор. На сегодняшний день это недопустимо в силу региональных и федеральных предписаний", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что предложенная НПФ ВТБ онлайн-форма заключения договоров ОПС не только исключит прямой физический контакт клиентов и сотрудников фондов, но также ускорит процесс заключения договоров и будет доступна каждому гражданину РФ при возможности подключения к интернету в любое время суток независимо от места нахождения.
Это минимизирует контакты между работниками НПФ и клиентами и позволит людям проводить все необходимые операции из дома, не подвергая себя опасности.
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По словам генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской, юридически такая норма предусмотрена законодательством, однако не актуализирован порядок уведомления ПФР о вновь заключенных договорах ОПС.
"По факту это все равно означает необходимость физического присутствия клиента при заключении договора. С учетом развития онлайн-технологий эта мера выглядит явно устаревшей, к тому же в условиях самоизоляции необходимо исключить любое присутствие клиента в публичных местах", – сказала Горчаковская.
Она отметила, что договор публичной оферты имеет ту же юридическую силу, что и договор, заключенный в личном присутствии клиента, и ответственность за нарушение его условий остается "адресной".
"Речь не идет о выгоде для отдельных игроков рынка, поскольку окончательное решение о выборе конкретного НПФ всегда остается за самим клиентом. Это дает основания полагать, что наша инициатива будет поддержана всеми участниками рынка – как фондами, так и органами власти – в интересах наших граждан, особенно в текущей непростой ситуации", – заявила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.
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