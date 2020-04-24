В Москве оценили резерв по открытию коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Резерв по открытию коек для пациентов с коронавирусом в Москве еще есть, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"До конца недели совместно с федеральными, городскими и частными (клиниками – ред.) мы откроем около 22 тысяч коек. У нас есть еще резерв", - сообщила Ракова в эфире Первого канала.
По ее словам, тестироваться на коронавирус будут пациенты всех стационаров, а не только специализированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.