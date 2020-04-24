Путин отменил пошлину на получение российского паспорта жителями Донбасса

"Прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом Президента РФ... С заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в указе.