Путин отменил пошлину на получение российского паспорта жителями Донбасса

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене госпошлины при получении паспорта РФ жителями Донбасса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Прием в гражданство РФ лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и обратившихся в соответствии с указом Президента РФ... С заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в указе.
24 апреля, 11:56Путин подписал закон об упрощении получения гражданства