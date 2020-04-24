Пережившая "испанку" жительница Андалусии выздоровела от COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Жительница автономного сообщества Жительница автономного сообщества Андалусия на юге Испании Ана дель Валье, пережившая пандемию испанского гриппа ("испанки") в 1918 году, в 106 лет заразилась COVID-19 и несколько дней назад выздоровела, пишет газета Malaga Hoy со ссылкой на невестку женщины Паки Санчес.

По словам Санчес, ее свекрови было всего 7 лет, когда она заразилась "испанкой". "Про испанский грипп она всегда рассказывала, что умерла ее сестра... что они жили в деревне", - заявила Санчес. По ее словам, мать послала Ану за молоком для всей семьи, а через некоторое время ее нашли лежащей под деревом с очень высокой температурой.

По данным радиостанции COPE, с 2012 года Ана дель Валье начала жить в доме престарелых Alcalá del Valle в Кадисе, где ее часто навещали родственники. С 9 марта визиты были запрещены из-за выявления первого случая COVID-19 на территории заведения, а 20 марта стало известно, что женщина тоже заразилась. Санчес рассказала, что долгое время они не могли получить информацию о том, что происходит в доме престарелых. Позднее стало известно, что женщину перевели в больницу.

В октябре Ана дель Валье собирается отменить свой 107-ой день рождения. Она стала одним из самых пожилых людей Испании и других стран, переживших коронавирус.

Ранее сообщалось, что жительница Нидерландов Корнелия Рас в возрасте 107 лет вылечилась после заражения коронавирусом и стала самым пожилым человеком в мире, пережившим это заболевание. Позднее стало известно о еще одной женщине, вылечившейся от COVID-19 в 107 лет - ею стала гражданка Турции Хавахан Карадениз.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и до 23 апреля в Испании были выявлены более 213 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли более 22 тысяч пациентов. Самая тяжелая ситуация в Мадриде – здесь выявлено более 60 тысяч заболевших, из них умерли 7,7 тысячи.