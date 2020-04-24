В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Десять человек скончались в Подмосковье от коронавируса за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 56 скончавшихся от COVID-19 пациентов.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 66 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 611 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.