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2020-04-24T12:23
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Уполномоченные по правам человека получили свидетельский иммунитет
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РИА Новости

Уполномоченные по правам человека получили свидетельский иммунитет

12:23 24.04.2020
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в регионах не давать свидетельские показания по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ закрепляется право регионального омбудсмена отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, о которых он узнал в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В настоящее время "свидетельский иммунитет" по таким делам действует только в отношении федерального уполномоченного.
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс распространяют "свидетельский иммунитет" при производстве по уголовному делу на уполномоченного по правам человека в РФ и региональных омбудсменов. Так, вводится запрет на их допрос без их согласия в качестве свидетелей по сведениям, ставшим известными в связи с исполнением обязанностей.
Также закон устанавливает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении региональных уполномоченных. Решение о возбуждении дела будет приниматься руководителем следственного органа СК РФ по соответствующему субъекту Федерации.
Юрист
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