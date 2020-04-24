Уполномоченные по правам человека получили свидетельский иммунитет

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в регионах не давать свидетельские показания по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей, соответствующие документы Президент России Владимир Путин подписал законы, закрепляющие право федерального омбудсмена и уполномоченных по правам человека в регионах не давать свидетельские показания по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Гражданском процессуальном кодексе РФ закрепляется право регионального омбудсмена отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, о которых он узнал в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В настоящее время "свидетельский иммунитет" по таким делам действует только в отношении федерального уполномоченного.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс распространяют "свидетельский иммунитет" при производстве по уголовному делу на уполномоченного по правам человека в РФ и региональных омбудсменов. Так, вводится запрет на их допрос без их согласия в качестве свидетелей по сведениям, ставшим известными в связи с исполнением обязанностей.