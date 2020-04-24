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2020-04-24T12:21
https://ria.ru/20200424/1570510569.html
Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за март 2020 года
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РИА Новости

Группа "Аэрофлот" объявила операционные результаты за март 2020 года

12:21 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр - ПАО "Аэрофлот. ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за март и три месяца 2020 года.

Основные операционные показатели в январе – марте 2020 года

За три месяца 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 11,2 млн пассажиров, что на 12,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 6,9 млн пассажиров, на 18,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы снизился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании снизился на 17,9%. Предельный пассажирооборот Группы уменьшился на 5,1%, предельный пассажирооборот Компании – на 6,6%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 6,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,1%, по Компании показатель снизился на 9,1 п.п., до 66,7%.

Основные операционные показатели в марте 2020 года

В марте 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 3,0 млн пассажиров, что на 34,3% ниже результата за март 2019 года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" снизился на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 19,7%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 17,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 62,6%.

Влияние пандемии коронавируса на перевозки

На операционные результаты первого квартала и марта 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Наиболее сильно пострадали показатели на международных линиях в результате фактического закрытия международного сообщения. Остановка международных рейсов также повлияла на показатели внутренних линий вследствие выпадения трансфера из/в российские регионы со стыковкой в Москве. Этот эффект был дополнен постепенным введением ограничений на передвижения и опасениями пассажиров совершать перелеты, что также повлияло на показатели внутренних перевозок.
Группа "Аэрофлот" проводит оптимизацию емкостей против запланированного расписания, однако сильнейшее снижение спроса повлияло на показатели загрузки.

Парк воздушных судов

В марте 2020 года изменений в парке Группы "Аэрофлот" не произошло. По состоянию на 31 марта 2020 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" – 247 воздушных судов.

Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот – российские авиалинии"

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