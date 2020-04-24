Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:20
https://ria.ru/20200424/1570510504.html
Власти Алтая ввели карантин в районе, где произошла вспышка коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867653_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_7673d2a2148f139eaad6784282c9afaa.jpg
РИА Новости

Власти Алтая ввели карантин в районе, где произошла вспышка коронавируса

12:20 24.04.2020
2357
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Власти Алтайского края ввели карантин в Змеиногорском районе, где коронавирус подтвердили у 39 работников Корбалихинского рудника, а еще 50 человек ждут результата повторного теста, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В настоящее время врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят обследование работников предприятия. 23 апреля были выявлены еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике. На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", - сказал губернатор Виктор Томенко на совещании с членами краевого штаба по COVID-19.
Тестирование на коронавирус
23 апреля, 20:48Распространение нового коронавируса
В республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
По его словам, все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию рудника. В районе будет приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые ранее получили разрешение.
"Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Запрещается выходить из дома, за исключением ряда случаев, таких как: экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, а также необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами", - говорится в сообщении.
Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из него. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. Если захотят выехать жители других районов, в течение краткого периода им будет разрешен выезд, но при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.
Транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд - только по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
320030
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Змеиногорский районАлтайский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Саках инфекционное отделение больницы закроется на карантин
11:29Путин назвал попытки обвинить СССР в подготовке II Мировой войны бредом
11:28В Нижегородской области число заразившихся коронавирусом достигло 3886
11:25В Москве ветераны получат планшеты с функцией голосового управления
11:24Суд обязал лечить нижегородского ребенка с СМА дорогим препаратом
11:24В Подмосковье число жертв коронавируса достигло 175
11:22В Тульской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
11:19Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
11:19В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1725
11:18Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
11:17Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
11:16В ГУМВД опровергли слухи об отказе конвоиров вести Воронцова в суд
11:14В Дании снимут большинство ограничений по COVID-19 в начале июня
11:14В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1436
11:12В Подмосковье более 800 человек вылечились от COVID-19 с начала пандемии
11:12Додон планирует возобновить переговоры с Россией о финподдержке
11:12В Аргентине вывозной рейс ждут 170 россиян
11:12В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200
11:08Путин: в крови у народов России - не жалеть себя
11:07В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заболевания COVID-19
Лента новостейМолния