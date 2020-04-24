Власти Алтая ввели карантин в районе, где произошла вспышка коронавируса

БАРНАУЛ, 24 апр - РИА Новости. Власти Власти Алтайского края ввели карантин в Змеиногорском районе , где коронавирус подтвердили у 39 работников Корбалихинского рудника, а еще 50 человек ждут результата повторного теста, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят обследование работников предприятия. 23 апреля были выявлены еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике. На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", - сказал губернатор Виктор Томенко на совещании с членами краевого штаба по COVID-19.

По его словам, все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию рудника. В районе будет приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые ранее получили разрешение.

"Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Запрещается выходить из дома, за исключением ряда случаев, таких как: экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, а также необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из него. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. Если захотят выехать жители других районов, в течение краткого периода им будет разрешен выезд, но при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.

Транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд - только по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.