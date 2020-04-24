В Рязанской области приняли новые меры поддержки в условиях пандемии

РЯЗАНЬ, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял решение о разработке новых дополнительных мер поддержки населения и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает правительство региона.

Губернатор заявил об этом на очередном заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона обратил внимание на то, что пик пандемии в регионе еще не пройден и, к сожалению, пока растет число заболевших коронавирусом. При этом ситуация управляемая и полностью контролируется оперативным штабом.

"Сохранение здоровья и жизни каждого человека – сейчас главное. Чтобы защитить людей, я принял решение о разработке новых дополнительных мер. Они касаются социальной поддержки людей, а также помощи предпринимателям, работающим в отраслях, которые больше всего пострадали от ограничений по коронавирусу", – заявил Любимов.

В частности, губернатор поручил министерству труда отслеживать ситуацию с федеральными выплатами, предназначенными для тех, кто потерял работу с 1 марта 2020 года. Любимов отметил, что в регионе есть люди, которые попали по тем или иным причинам в тяжелую жизненную ситуацию и до этой даты.

"Я поручаю профильным министерствам проработать и ввести не позднее 1 мая 2020 года региональную меру социальной поддержки для сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, потерявших работу или получающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Выплату необходимо установить в размере 2 тысяч рублей на каждого члена семьи. При этом максимально упростить порядок получения этих выплат", – сказал Любимов.

По его словам, уже заработал первый пакет региональных мер господдержки малого и среднего бизнеса, в его рамках предусмотрен целый ряд льгот.

"На ближайшее заседание Рязанской областной думы планируется вынести проекты законов второго пакета мер помощи МСП (малому и среднему предпринимательству), которые предусматривают освобождение от арендной платы за использование госимущества организаций пострадавших отраслей, введение специального налогового режима "налог на профессиональный доход" для самозанятых граждан", – сказал губернатор.

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Кроме того, глава региона поручил предусмотреть во втором льготном пакете дополнительные меры для собственников, включая торговые центры, которые предоставляют преференции по уплате арендной платы своим арендаторам. Любимов предложил включить в перечень пострадавших отраслей розничную торговлю непродовольственной группой товаров и перенести для всех субъектов МСП сроки уплаты налогов на осень. Также губернатор поручил оперативно проработать вопрос о дополнительных преференциях инвесторам, которые получают господдержку.

Минфину Рязанской области Любимов поручил увеличить на 700 миллионов рублей резервный фонд региона. Средства будут направлены на реализацию новых дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса, озвученных губернатором на заседании. По словам Любимова, общая стоимость мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, составит 1,5 миллиарда рублей прямого финансирования и 3 миллиарда рублей – преференции по налогам.