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2020-04-24T12:40
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Group-IB рекомендовал пользователям отказаться от использования Zoom
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РИА Новости

Group-IB рекомендовал пользователям отказаться от использования Zoom

12:40 24.04.2020
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© AFP 2020 / Olivier DoulieryЛоготип Zoom APP
Логотип Zoom APP
© AFP 2020 / Olivier Douliery
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
Эксперты Group-IB отмечают, что в адрес Zoom поступает все больше критики из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации. Zoom стал ответчиком по иску о нарушении приватности пользователей в США.
"Разработчики Zoom заявили, что на три месяца они сконцентрировалась на безопасности и будут заниматься исключительно "залатыванием дыр". Однако риски необходимо минимизировать уже сейчас, и мы рекомендуем отказаться от использования Zoom и перейти, например, на аналоги: Google Meet, GoToMeeting или сервис WebEx от Cisco. Если вам не нужна вся функциональность конференцвидеософта и достаточно голоса, используйте Signal", - говорится в сообщении.
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Для тех пользователей, которые не могут перейти с Zoom, например, по техническим причинам, эксперты советуют использовать браузерное окно для видеоконференции, а не саму программу Zoom, поскольку именно в ПО содержатся опасные уязвимости.
"В случае использования Zoom необходимо сделать еще несколько важных вещей: задавать пароль для звонка (по умолчанию не задается), оставлять опцию "трансляции экрана только для ведущего", отключить опции: "разрешить отключённым подключаться снова" и "подключение до ведущего", отключить передачу файлов", - пишут они.
Ранее в апреле руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков сообщил РИА Новости, что компания обнаружила на трех "андеграундных" площадках объявления о продаже более чем 4 тысяч учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, в том числе 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене ".ru". Правда, проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, невозможно, оговорился эксперт.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются уже более 300 миллионов человек.
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