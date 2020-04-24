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Культура
2020-04-24T12:54
https://ria.ru/20200424/1570510237.html
Путин подписал закон об изменении правил хранения ценностей Госфонда
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РИА Новости

Путин подписал закон об изменении правил хранения ценностей Госфонда

12:54 24.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении правил хранения ценностей Госфонда России в период их использования, в том числе в целях экспонирования, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ разрешает хранить эти ценности в период их использования, в том числе в целях экспонирования, в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью, но при условии, что они оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими их сохранность. Сейчас ценности Госфонда России могут храниться лишь в зданиях, сооружениях и помещениях, которые находятся в федеральной собственности.
Необходимость принятия закона возникла в первую очередь в связи с открытием по инициативе президента РФ второго пункта таможенного оформления и госконтроля для экспорта драгоценных камней из РФ в городе Артём в Приморье, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. Первый пункт исторически всегда был в Москве, а президент принял решение о том, что необходимо открыть второй пункт на Дальнем Востоке, напоминал он.
В связи с этим Гохран организовал свой пост в городе Артём. При осуществлении госконтроля за вывозимыми за рубеж драгоценными камнями Гохран использует образцы камней, которые находятся в госсобственности. Эти образцы приходится каждый день привозить из Владивостока и отвозить обратно, поскольку сейчас они должны храниться только на федеральных площадях, а в Артёме таких площадей нет, эти площади арендованы, отмечал замминистра. По его словам, в Артёме "центр вывоза расположен на территории частной компании, где производится оформление".
Закон позволяет Гохрану хранить образцы камней в помещениях, находящихся не только в федеральной, но и в иной собственности при условии обеспечения безопасности хранения в соответствии с действующими нормативами. Сейчас на уровне закона и нормативных актов правительства есть отдельные нормативы, которые очень четко прописывают требования сохранности ценностей, отмечал Моисеев.
Кроме того, будут расширены возможности Гохрана по экспонированию находящихся в нем культурных ценностей и доступа к ним граждан. В настоящее время хранящиеся в Госфонде России ценности могут экспонироваться только в музеях, принадлежащих РФ, то есть "даже в субъектовых и муниципальных музеях этого делать уже нельзя", отмечал Моисеев.
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