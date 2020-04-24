МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении правил хранения ценностей Госфонда России в период их использования, в том числе в целях экспонирования, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ разрешает хранить эти ценности в период их использования, в том числе в целях экспонирования, в служебных и производственных зданиях, сооружениях и помещениях, не являющихся федеральной собственностью, но при условии, что они оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и безопасности, обеспечивающими их сохранность. Сейчас ценности Госфонда России могут храниться лишь в зданиях, сооружениях и помещениях, которые находятся в федеральной собственности.

Необходимость принятия закона возникла в первую очередь в связи с открытием по инициативе президента РФ второго пункта таможенного оформления и госконтроля для экспорта драгоценных камней из РФ в городе Артём в Приморье, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев . Первый пункт исторически всегда был в Москве , а президент принял решение о том, что необходимо открыть второй пункт на Дальнем Востоке , напоминал он.

В связи с этим Гохран организовал свой пост в городе Артём. При осуществлении госконтроля за вывозимыми за рубеж драгоценными камнями Гохран использует образцы камней, которые находятся в госсобственности. Эти образцы приходится каждый день привозить из Владивостока и отвозить обратно, поскольку сейчас они должны храниться только на федеральных площадях, а в Артёме таких площадей нет, эти площади арендованы, отмечал замминистра. По его словам, в Артёме "центр вывоза расположен на территории частной компании, где производится оформление".

Закон позволяет Гохрану хранить образцы камней в помещениях, находящихся не только в федеральной, но и в иной собственности при условии обеспечения безопасности хранения в соответствии с действующими нормативами. Сейчас на уровне закона и нормативных актов правительства есть отдельные нормативы, которые очень четко прописывают требования сохранности ценностей, отмечал Моисеев.