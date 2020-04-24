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2020-04-24T16:06
https://ria.ru/20200424/1570510181.html
"Ъ" сообщил о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники
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РИА Новости

"Ъ" сообщил о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

12:15 24.04.2020 (обновлено: 16:06 24.04.2020)
19479
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на самокате на улице Кузнецкий мост в Москве
Молодой человек в защитной маске на самокате на улице Кузнецкий мост в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) попросят правительство ослабить в Москве ограничения из-за COVID-19, чтобы люди могли на законных основаниях покидать места проживания в майские праздники, сообщает газета "Коммерсант".
По данным издания, в рамках инициативы предлагается разрешить "выезжать на картошку". Как пояснил глава совета Валерий Фадеев, для многих людей выращивание картофеля — не развлечение, а способ прокормиться.

Сейчас мы изучаем ситуацию по введению ограничений в регионах, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России.

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
глава СПЧ
В СПЧ также предложили ввести в Москве "зеленый пропуск", который разрешил бы жителям одиночные пробежки и велопрогулки. Согласно одной из идей, составлять график прогулок для жильцов будут старшие по дому или подъезду.
Отмечается, что не все члены совета поддерживают эту инициативу из-за опасений, что люди начнут собираться группами.
В России количество заразившихся коронавирусом достигло 68 622 человек, 615 умерли, 5568 выздоровели.
В большинстве регионов действуют ограничения на перемещения граждан, которых власти призвали соблюдать режим домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Проголосовали:284357
6 апреля, 10:40
4113300681
Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФОбщество
Популярные комментарии
Для чего? Чтобы уйти на карантин на всё лето??
24 апреля, 12:28
Covid короновирусович
47400020
Надо организовать изоляцию СПЧ, чтобы не мешали своими "инициативами".
24 апреля, 13:07
Владимир Ф. Быченков
49100018
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