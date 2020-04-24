"Ъ" сообщил о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Сейчас мы изучаем ситуацию по введению ограничений в регионах, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России.

В СПЧ также предложили ввести в Москве "зеленый пропуск", который разрешил бы жителям одиночные пробежки и велопрогулки. Согласно одной из идей, составлять график прогулок для жильцов будут старшие по дому или подъезду.