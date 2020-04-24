Россияне за самоизоляцию научились работать онлайн, показал опрос

"За три недели карантина россияне научились многому. В лидерах новых навыков – умение работать в онлайне. Около 15% подписчиков социальных сетей стопкоронавирус.рф научились работать дистанционно. На втором месте – умение строить отношения с близкими. Этот навык улучшили около 10%", - говорится в результатах опроса.

"По 5%: научились готовить, соблюдать режим и учиться онлайн. Около 2% научились рисовать и повысили свои навыки в иностранном языке. Примерно 15% опрошенных не смогли повысить свои компетенции ни в чем, но не теряют надежды еще успеть это сделать", - указано в результатах.