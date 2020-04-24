Россияне за самоизоляцию научились работать онлайн, показал опрос

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 15% россиян в период самоизоляции из-за коронавируса научились работать в режиме онлайн, еще у 10% улучшились навыки общения с близкими людьми, говорится в результатах исследования, проведенного в соцсетях стопкоронавирус.рф.
"За три недели карантина россияне научились многому. В лидерах новых навыков – умение работать в онлайне. Около 15% подписчиков социальных сетей стопкоронавирус.рф научились работать дистанционно. На втором месте – умение строить отношения с близкими. Этот навык улучшили около 10%", - говорится в результатах опроса.
Регулярно заниматься спортом, по данным опроса, приучили себя 7%.
"По 5%: научились готовить, соблюдать режим и учиться онлайн. Около 2% научились рисовать и повысили свои навыки в иностранном языке. Примерно 15% опрошенных не смогли повысить свои компетенции ни в чем, но не теряют надежды еще успеть это сделать", - указано в результатах.
Исследование проводилось 22-23 апреля в группе стопкоронавирус.рф "ВКонтакте" и канале в Viber. Всего проголосовали более 142,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.