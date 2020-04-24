Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил позитивные изменения в выдаче банками зарплатных кредитов под 0% малым и средним предприятиям, банки стали реже отказывать им без обоснования.

"В целом наблюдаются положительные изменения в работе банков по данному виду кредитования. В частности, снизилась доля отказов банков без обоснования или по причине отсутствия механизмов выдачи кредитов в банках. Банки стали брать больше заявок на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Второй этап контрольной закупки проводился 17-21 апреля в 37 регионах.

За этот период поступило 142 заявки от предпринимателей, из которых одобрено было 36, на рассмотрении находится 63, а отклонено 43. Неделей ранее из 158 заявок (в 29 регионах) было выдано шесть кредитов. Также было одобрено еще пять заявок, остальные отклонены.

Правительство и ЦБ РФ на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Ранее Титов рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%. После этого глава МЭР Максим Решетников решил лично проверить ситуацию в банках. Он позвонил в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом - пообещали выдать кредит в мае.