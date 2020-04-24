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2020-04-24T12:14
https://ria.ru/20200424/1570510093.html
Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу
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РИА Новости

Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу

12:14 24.04.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил позитивные изменения в выдаче банками зарплатных кредитов под 0% малым и средним предприятиям, банки стали реже отказывать им без обоснования.
"В целом наблюдаются положительные изменения в работе банков по данному виду кредитования. В частности, снизилась доля отказов банков без обоснования или по причине отсутствия механизмов выдачи кредитов в банках. Банки стали брать больше заявок на рассмотрение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Второй этап контрольной закупки проводился 17-21 апреля в 37 регионах.
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За этот период поступило 142 заявки от предпринимателей, из которых одобрено было 36, на рассмотрении находится 63, а отклонено 43. Неделей ранее из 158 заявок (в 29 регионах) было выдано шесть кредитов. Также было одобрено еще пять заявок, остальные отклонены.
Правительство и ЦБ РФ на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.
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Ранее Титов рассказал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%. После этого глава МЭР Максим Решетников решил лично проверить ситуацию в банках. Он позвонил в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом - пообещали выдать кредит в мае.
Титов в пятницу также отметил, что до сих пор количество отказов превышает количество одобренных заявок, при этом основания зачастую формальные (отсутствует зарплатный проект, не проработан механизм выдачи кредитов) или причины и вовсе не объясняются (при условии подпадания заявителя под имеющиеся критерии).
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Максим РешетниковБорис ТитовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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