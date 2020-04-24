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Распространение нового коронавируса
2020-04-24T13:17
https://ria.ru/20200424/1570509982.html
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

12:13 24.04.2020 (обновлено: 13:17 24.04.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
Исследование проводилось в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, цель которого — изучение всех клеток человека.
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10 апреля, 13:21РИА Наука
Составлена детальная карта генома нового коронавируса
Хотя известно, что SARS-CoV-2 использует тот же механизм для проникновения в клетки, как и коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, до сих пор не было известно, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче, отмечают ученые из британского института Wellcome Sanger Institute.
Чтобы выяснить это, исследователи проанализировали данные секвенирования РНК отдельных клеток из 20 различных тканей у неинфицированных людей: легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Они стремились определить, какие конкретные клетки отличаются высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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"Мы обнаружили, что рецепторный белок ACE2 и протеаза TMPRSS2, которые могут активировать проникновение SARS-CoV-2, экспрессируются в клетках различных органов, в том числе в клетках на внутренней поверхности носа. Затем мы выяснили, что из всех клеток дыхательных путей концентрация обоих белков наиболее высока в бокаловидных клетках, которые участвуют в выработке слизи, и в реснитчатых клетках в носу. Это делает их наиболее вероятным изначальным путем инфицирования", — заявил ведущий автор исследования Варадон Сунгнак. По его словам, расположение этих клеток в носу также может способствовать передаче вируса другим людям.
Авторы исследования обнаружили белки ACE2 и TMPRSS2 и в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения — через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По мнению ученых, их открытие поможет найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19. "Например <…> лекарства/вакцины, вводимые интраназально, могут быть очень эффективными в ограничении распространения инфекции", — говорится в исследовании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА Наука
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