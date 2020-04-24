Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Документом увеличивается штраф за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, - от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи), неоповещение граждан о вызове их по повестке - от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 500 рублей до 1 тысячи).
Кроме того, за несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете предполагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи).
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Также за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, а также уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует – от 100 рублей до 500 рублей); за умышленную порчу или утрату документов воинского учета гражданам будет грозить штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей (действует – от 100 до 500 рублей).
Документом также увеличен с двух до трех лет лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение данных правонарушений.