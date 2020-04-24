Число случаев COVID-19 в Индонезии превысило восемь тысяч

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки возросло на 436 и составило 8211, скончались 42 человека, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.
Днем ранее число заболевших увеличилось на 357 человек, число погибших – на 12. Всего, по данным министерства здравоохранения на пятницу, в стране скончались 689 пациентов, у которых был выявлен вирус, вылечились 1002.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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