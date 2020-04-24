В Австрии число жертв коронавируса достигло 530

ВЕНА, 24 апр - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Австрии возросло до 530, сообщило в пятницу министерство внутренних дел республики.

В четверг сообщалось о 522 жертвах.

По последним данным, всего в стране заразился 15 071 человек (плюс 69 за сутки), 11 872 выздоровели (плюс 178 за сутки). Госпитализированы 651, из них 156 - на интенсивной терапии.

По данным минздрава Австрии, к настоящему моменту в республике провели 212 686 тестов на коронавирус.

Австрия 14 апреля начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Первыми возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые магазины, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию.

Ограничения на выход из дома в нынешнем виде сохраняются до конца апреля. С 1 мая откроются все остальные магазины, а также сфера услуг. Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.