Сенатор призвал не отменять майские праздники в условиях самоизоляции

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Майские праздники из-за пандемии коронавируса переносить не надо, россияне смогут их отметить дома, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Из-за пандемии коронавируса майские праздники переносить не надо, дополнительных выходных, праздничных дней вводить не надо", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
По его словам, россияне смогут отметить праздники в домашней обстановке, пообщаться по телефону со своими близкими в День Победы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.