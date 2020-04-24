Захарова рассказала о работе МИД в условиях пандемии

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в условиях пандемии коронавируса "самоизолировался" на работе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы, конечно, приезжаем домой ночевать, переодеваться, приходить в себя. Мы полностью сидим на Смоленской площади, выходим онлайн", - сказала Захарова в эфире радио "Эхо Москвы" в ответ на вопрос о здоровье российского министра.
По ее словам, начали проходить не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но уже проходили и многосторонние переговоры. "И будут еще. Со следующей недели мы ожидаем новых видеоформатов переговоров на уровне министра", - уточнила дипломат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
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