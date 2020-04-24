Захарова рассказала о работе МИД в условиях пандемии

По ее словам, начали проходить не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но уже проходили и многосторонние переговоры. "И будут еще. Со следующей недели мы ожидаем новых видеоформатов переговоров на уровне министра", - уточнила дипломат.