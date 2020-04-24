Во Вьетнаме и Южной Корее готовятся принимать туристов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме и Южной Корее ослабляют меры самоизоляции и готовятся принимать туристов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
Решение о снятии ограничений власти Вьетнами приняли после того, как в стране на протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. Там открываются магазины, рестораны и кафе, возобновляются внутренние полеты. Но жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
Для привлечения туристов вьетнамские отели начали анонсировать спецпредложения и скидки. Но пока они будут принимать лишь местных отдыхающих.
В Южной Корее также ослабляют правила социального дистанцирования. За последний месяц в республике выявлено всего восемь случаев заражения пневмонией нового типа. В стране не был введен тотальный карантин. Изолируются только зараженные гости и те, кто имел контакт с ними.
По словам Екатерины Лопухиной, представителя туристического офиса Южной Кореи в России, сейчас отели страны настроены на прием соотечественников. Корейцы не говорят, когда будут готовы встречать иностранных туристов, так как нужно убедиться, что эпидемиологическая обстановка вошла в норму.