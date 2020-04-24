Во Вьетнаме и Южной Корее готовятся принимать туристов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Во Вьетнаме и Южной Корее ослабляют меры самоизоляции и готовятся принимать туристов, Во Вьетнаме и Южной Корее ослабляют меры самоизоляции и готовятся принимать туристов, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

Решение о снятии ограничений власти Вьетнами приняли после того, как в стране на протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. Там открываются магазины, рестораны и кафе, возобновляются внутренние полеты. Но жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Для привлечения туристов вьетнамские отели начали анонсировать спецпредложения и скидки. Но пока они будут принимать лишь местных отдыхающих.

В Южной Корее также ослабляют правила социального дистанцирования. За последний месяц в республике выявлено всего восемь случаев заражения пневмонией нового типа. В стране не был введен тотальный карантин. Изолируются только зараженные гости и те, кто имел контакт с ними.