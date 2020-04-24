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2020-04-24T12:03
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Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с Аваковым
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РИА Новости

Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с Аваковым

12:03 24.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с главой МВД Украины Арсеном Аваковым, несмотря на инцидент, когда тот бросил в него стакан с водой.
Аваков и Саакашвили давно не скрывают своего недружественного отношения друг к другу. В 2015 году глава МВД и Саакашвили публично повздорили на заседании совета реформ при президенте Украины. При этом Аваков запустил в Саакашвили стакан с водой, но промахнулся.
Михаил Саакашвили
24 апреля, 11:40
Саакашвили заявил, что на Украину надвигается "экономический шторм"
"Нет у меня (конфликта – ред.). Сейчас не время конфликтов", - сказал Саакашвили журналистам, отвечая на вопрос, существует ли у него до сих пор конфликт с Аваковым.
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. По его словам, у него также была очень содержательная и полезная беседа с премьером Денисом Шмыгалем. По словам политика, к предложению стать вице-премьером он подходит с большой ответственностью, так как впереди очень сложный период и в экономике, и в целом в стране.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве. 24 апреля 2020
24 апреля, 11:09
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
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Арсен АваковПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМВД УкраиныМихаил СаакашвилиПольшаГрузияУкраинаВ мире
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