В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 31 жителя Кировской области , общее количество заболевших увеличилось до 349 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 318 случаев новой коронавирусной инфекции. Из больницы были выписаны 27 пациентов, излечившихся от коронавируса. Трое пациентов скончались.

"По состоянию на утро 24 апреля 2020 года выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных инфекцией нового типа на сегодняшний день составляет 349 человек. Всем пациентам организовано медицинское наблюдение и лечение в полном объеме в условиях инфекционных госпиталей города Кирова. Состояние пациентов разной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное", - говорится в сообщении

За минувшие сутки лабораториями Кировской области проведено 2108 исследований на COVID-19, обследование прошли 1 777 человек. Всего в регионе протестированы на коронавирус 27 553 человека.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4 746 взрослых и 451 ребенок.

"Накануне из инфекционного госпиталя выписаны еще два пациента. Таким образом, число выздоровевших от инфекции нового типа увеличилось до 29 человек", - подчеркивается в сообщении.