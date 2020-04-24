В ДНР число жертв коронавируса достигло двух человек

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Число летальных случаев в результате заражения COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до двух, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Ранее в ведомстве сообщали о 71 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории республики и одном летальном случае.
"Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни... Летальных случаев – два", - сказала Долгошапко.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.