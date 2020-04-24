В ДНР число жертв коронавируса достигло двух человек

Ранее в ведомстве сообщали о 71 лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом на территории республики и одном летальном случае.

"Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни... Летальных случаев – два", - сказала Долгошапко.