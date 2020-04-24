Слуцкий оценил решение Киева блокировать в ООН резолюции по COVID-19

"Украина светит отраженным светом от США и их союзников, мыслящих в парадигме сдерживания и конфронтации. И коронавирус никак, к сожалению, этого не меняет. Между тем санкции, особенно введенные в одностороннем порядке и в обход СБ ООН, в условиях пандемии становятся анахронизмом", - сказал Слуцкий.