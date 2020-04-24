Слуцкий оценил решение Киева блокировать в ООН резолюции по COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Блокирование Украиной в ООН резолюции об ослаблении санкционного режима во время пандемии коронавируса - популистское и неразумное решение, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на странице ведомства в Facebook, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
Как отмечало ранее российское постпредство при ООН, 22 апреля группа западных и примкнувших к ним государств воспрепятстовала принятию предложенного Россией проекта Декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами проекта выступили 34 страны ООН. Документ призывал отказаться от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран. Российские дипломаты назвали позицию Киева кощунственной.
"Украина светит отраженным светом от США и их союзников, мыслящих в парадигме сдерживания и конфронтации. И коронавирус никак, к сожалению, этого не меняет. Между тем санкции, особенно введенные в одностороннем порядке и в обход СБ ООН, в условиях пандемии становятся анахронизмом", - сказал Слуцкий.
По его словам, коронавирус - беспрецедентный вызов современности, бороться с которым возможно только всем миром.
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"Рестрикции же против, к примеру, Ирана или Венесуэлы затрудняют доступ к эффективной медицинской помощи, да и в целом ослабляют экономику. Вдумайтесь, сейчас под различного рода санкциями находится треть населения земли. Поэтому "кощунственно" - очень верное определение. Я бы добавил ещё - популистское и не очень разумное решение", - заключил Слуцкий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.