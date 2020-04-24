Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Как отмечали авторы закона, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, закон направлен на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, а также на увековечение достойной памяти погибших.

Изначально, в 1945 году, Верховный Совет СССР объявил праздником победы над Японией именно 3 сентября. Та же дата указана на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.