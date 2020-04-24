Путин подписал закон об упрощении получения гражданства

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Это относится к иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в России. Теперь для того, чтобы стать россиянином, необязательно отказываться от гражданства другого государства.

Также для людей, родившихся в СССР и живших в его бывших республиках, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления и о подтверждении законного источника дохода.

Эту же норму распространят на иностранных супругов российских граждан, проживающих в России и имеющих общих детей, а также на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.

Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в стране.