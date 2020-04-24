В Волгоградской области умерли два пациента с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 24 апр – РИА Новости. Еще двое пациентов с Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Волгоградской области , общее число умерших возросло до пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

По информации оперштаба, на 23 апреля в Волгоградской области были выявлены 165 зараженных коронавирусной инфекцией, 32 человека выздоровели, трое скончались.

"На 24 апреля всего 186 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 детей, за сутки 21 новый случай, за последние сутки подтверждено два новых летальных исхода... Один из них работал в Москве и прибыл уже заболевшим", - сообщил Алимов. Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе возросло до пяти.

Алимов отметил, что в больницах находятся 549 человек, из них 23 ребенка, выздоровели 34 человека.

По данным оперштаба, умершие – мужчины 56 и 69 лет.