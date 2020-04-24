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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:27
https://ria.ru/20200424/1570508409.html
Захарова: Таиланд перестал быть проблемной точкой по вывозу россиян
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РИА Новости

Захарова: Таиланд перестал быть проблемной точкой по вывозу россиян

11:53 24.04.2020 (обновлено: 12:27 24.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Таиланд перестал быть самой "проблемной" страной с точки зрения вывоза оттуда граждан РФ, это стало возможным благодаря включению в работу российских регионов, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если раньше мы говорили о Таиланде как о самой сложной точке, то, наверное, сейчас Таиланд находится в постоянном движении в плане возвращения (россиян – ред.). По одной простой причине – у нас "включились" регионы", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Она поблагодарила представителей местных и федеральных властей, общественных деятелей, журналистов за участие в этой работе.
"Включились все. Сейчас мы с регионами работаем в едином ритме. Таиланд сложен по количественным показателям – людей много, у каждого свои проблемы, очень много вопросов с документами, с материальной помощью и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, сейчас на первое место выходит Индия", - указала Захарова.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМоскваШереметьево (аэропорт)ТаиландОбщество
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