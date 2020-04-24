Захарова: Таиланд перестал быть проблемной точкой по вывозу россиян

"Включились все. Сейчас мы с регионами работаем в едином ритме. Таиланд сложен по количественным показателям – людей много, у каждого свои проблемы, очень много вопросов с документами, с материальной помощью и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, сейчас на первое место выходит Индия", - указала Захарова.