"Рамблер" направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который, в частности, поддерживает работу 400 миллионов сайтов, говорится в сообщении интернет-холдинга.

Совет директоров Rambler Group в декабре поручил менеджменту компании направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении основателей Nginx по заявлению компании Lynwood Investments, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и Lynwood Investments по договору от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов.

Менеджмент компании выполнил эти решения. "В следственные органы было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела. Договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd (в прошлом A&NN Holdings, в тот момент акционер группы " Рамблер ") действовал от имени "Рамблер Групп" по итогам переговоров расторгнут", - уточняется в сообщении.

Отмечается также, что в соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в 2015 году его менеджмент обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании на Nginx в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, по которому холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали документы, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".