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2020-04-24T11:52
https://ria.ru/20200424/1570508362.html
"Рамблер" направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx
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РИА Новости

"Рамблер" направил следствию ходатайство о прекращении дела по Nginx

11:52 24.04.2020
204
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Менеджмент Rambler Group направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который, в частности, поддерживает работу 400 миллионов сайтов, говорится в сообщении интернет-холдинга.
Совет директоров Rambler Group в декабре поручил менеджменту компании направить в правоохранительные органы ходатайство о прекращении возбужденного ранее уголовного дела в отношении основателей Nginx по заявлению компании Lynwood Investments, а также расторгнуть отношения между Rambler Group и Lynwood Investments по договору от 2015 года, после чего при наличии экономического спора с компанией Nginx и ее сотрудниками решать его в рамках гражданско-правовых механизмов.
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Менеджмент компании выполнил эти решения. "В следственные органы было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела. Договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd (в прошлом A&NN Holdings, в тот момент акционер группы "Рамблер") действовал от имени "Рамблер Групп" по итогам переговоров расторгнут", - уточняется в сообщении.
Отмечается также, что в соответствии с условиями расторжения, Lynwood Investments сохранил за собой право доказывать причинение убытков и их компенсации по этому делу от своего собственного имени и в своих собственных интересах, но не имеет права вести никаких дел от имени Rambler Group.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в 2015 году его менеджмент обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании на Nginx в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, по которому холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали документы, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".
Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях основателей компании Nginx, Игоря Сысоева (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максима Коновалова (бывший главный техдиректор "Рамблера"), состава преступления. "Рамблер" 4 декабря получил уведомление из МВД РФ о признании холдинга потерпевшим по уголовному делу.
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NginxРамблерПроисшествия
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