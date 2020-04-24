На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Два пациента с Два пациента с коронавирусом , имевшие хронические заболевания, скончались за минувшие сутки на Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Ранее в оперштабе сообщили, что количество подтвержденных случаев коронавируса на Кубани за сутки увеличилось на 84 - до 627, число умерших - до 18 человек.

По данным оперштаба, одна из скончавшихся - 72-летняя женщина, которая находилась на лечении в Ейской ЦРБ в связи с бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. "Семнадцатого апреля лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Пациентка была переведена в реанимацию Ленинградской ЦРБ с двусторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось", - говорится в сообщении со ссылкой на минздрав региона.

Второй смертельный случай зафиксирован в Краснодаре, скончавшаяся - 81-летняя женщина, которая страдала ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, органическим расстройством личности, хроническим вирусным гепатитом и хронической болезнью почек. "Двадцатого апреля тест на коронавирус показал положительный результат. Женщина была переведена в реанимацию городской клинической больницы №3, спасти ее не удалось", - сообщил оперштаб.