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Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать новый iPhone SE
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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать новый iPhone SE

11:59 24.04.2020
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iPhone SE
iPhone SE
iPhone SE. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самое оптимальное время для покупки новой модели iPhone SE может быть в июне, считает эксперт категории "Электроника" сервиса "Яндекс.Маркет" Кирилл Родин.
Apple 15 апреля представила iPhone SE второго поколения, который оснащен дисплеем Retina HD 4,7 дюйма с поддержкой технологии Touch ID, процессором A13 Bionic, который Apple называет самым быстрым процессором в iPhone. Новинка имеет улучшенную камеру с одним объективом, поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки - до 50% за 30 минут. В новинке реализована поддержка двух SIM‑карт - обычной и eSIM. Гаджет представлен в трех цветах: черном, белом и красном - (Product) Red. Продажи новой модели в России стартуют в пятницу, 24 апреля.
"Наиболее оптимальное время для покупки новой модели может быть в июне - тогда стоимость устройств будет ниже стартовой, а до осенней презентации новинок останется ещё как минимум 3 месяца", - отметил Родин.
По его мнению, новая линейка SE в основном будет конкурировать с iPhone Xr. "Новый SE обладает большей производительностью благодаря процессору A13 Bionic, возможности камеры также на высоком уровне благодаря программной поддержке таких функций, как портретный режим и портретное освещение, но с точки зрения дизайна SE возвращается к старому iPhone 8. И хотя iPhone Xr оснащён прошлогодним процессором A12 Bionic, владелец получает больший 6,1-дюймовый дисплей и современный безрамочный дизайн", - пояснил эксперт.
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Также Родин полагает, что SE второго поколения - отличный вариант для замены iPhone 6, 6s, 7 или iPhone SE первого поколения. Дизайн кнопки "Домой" и аутентификация через Touch ID знакомы многим пользователям. Но если необходим современный дизайн, то стоит сделать выбор в пользу Xr. Цены на первую линейку SE за первый месяц продаж упали на 6%, а через девять месяцев достигли годового минимума (-33%). Схожий с новой линейкой iPhone Xr 64 Гб за первый месяц продаж потерял в стоимости уже 23%, а iPhone 11 64 Гб - всего 8%.
Поэтому, по мнению эксперта, спрогнозировать динамику изменения цены на новые модели сложно, однако с учётом аналитики по предыдущим моделям можно сказать, что за первый месяц продаж новые модели SE могут потерять в стоимости не менее 5%. Сейчас они стоят 39 990 рублей (64 Гб), 44 990 рублей (128 Гб) и 53 990 рублей (256 Гб).
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