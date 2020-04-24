В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 71

В среду в ведомстве сообщали о 67 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"В Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 23 апреля, выявлено четыре случая заболевания COVID-19... Всего по состоянию на 10.30 (совпадает с мск) 24 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 71. На лечении - 67 пациентов. Выписаны с выздоровлением два человека", - сказала Долгошапко.