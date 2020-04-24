Байден заявил, что Трамп попытается отложить президентские выборы в США

"Запомните мои слова, я думаю, он будет пытаться каким-то образом оттянуть (проведение) выборов, придумает какую-нибудь причину, почему они не могут быть проведены", - сказал Байден во время онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.

Байден де-факто стал кандидатом демократов на президентских выборах после того, как все его противники на праймериз вышли из гонки. Теперь его должны формально утвердить единым кандидатом на съезде Демократической партии в августе. На всеобщих выборах 3 ноября кандидат от демократов будет соперничать с действующим президентом-республиканцем Трампом, который хочет избираться на второй четырехлетний срок.