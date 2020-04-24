Байден заявил, что Трамп попытается отложить президентские выборы в США

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, наиболее вероятный претендент на выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии, полагает, что действующий глава государства Дональд Трамп попытается отсрочить проведение президентских выборов, намеченных на ноябрь, сообщает телеканал NBC.
"Запомните мои слова, я думаю, он будет пытаться каким-то образом оттянуть (проведение) выборов, придумает какую-нибудь причину, почему они не могут быть проведены", - сказал Байден во время онлайн-мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию.
Байден де-факто стал кандидатом демократов на президентских выборах после того, как все его противники на праймериз вышли из гонки. Теперь его должны формально утвердить единым кандидатом на съезде Демократической партии в августе. На всеобщих выборах 3 ноября кандидат от демократов будет соперничать с действующим президентом-республиканцем Трампом, который хочет избираться на второй четырехлетний срок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса COVID-19 в США достигло 49 963, всего в стране заразились 869 172 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.