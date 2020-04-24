В МГД рассказали, когда будет определяющий период в ситуации с COVID-19

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Москве стабилизируется, определяющим может стать период начала мая, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Прогнозирование развития ситуации – это дело специалистов. Но, судя по имеющимся сегодня данным, в Москве ежедневный прирост зараженных стабилизируется. Последние цифры вселяют некоторую надежду. Как сказал мэр, на плато мы не вышли, но ситуация не драматическая. Думаю, что определяющим станет период начала мая", - сказал Шапошников журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.