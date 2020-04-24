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2020-04-24T11:44
https://ria.ru/20200424/1570507722.html
Специалисты обрабатывают раз в час помещения первого корпуса Кремля
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РИА Новости

Специалисты обрабатывают раз в час помещения первого корпуса Кремля

11:44 24.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары у Красной площади в Москве
Автомобиль коммунальных служб дезинфицирует дороги и тротуары у Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Специалисты управделами президента раз в час проводят специальную уборку в помещениях первого корпуса Кремля, дополнительное внимание уделяется обработке дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей и кнопок вызова лифта, рассказала РИА Новости в пятницу пресс-секретарь управделами Елена Крылова.
Именно в первом корпусе Кремля располагается рабочий кабинет президента РФ Владимира Путина.
"Профильные специалисты управления делами президента РФ проводят комплексные мероприятия по санитарной обработке и дезинфекции помещений первого корпуса московского Кремля по установленному графику. Раз в час производится уборка всех помещений с применением рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств", - сказала Крылова.
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"Дополнительно протираются дверные ручки, выключатели, кнопки лифтов. На всех входных группах установлены диспенсеры для обработки рук спиртовым раствором. Также в помещениях установлены бактерицидные лампы", - добавила она.
По словам Крыловой, по графику на территорию Кремля заходит специализированная техника и обрабатывает дорожные покрытия, также рекомендованными средствами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена КрыловаОбщество
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