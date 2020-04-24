Специалисты обрабатывают раз в час помещения первого корпуса Кремля

"Профильные специалисты управления делами президента РФ проводят комплексные мероприятия по санитарной обработке и дезинфекции помещений первого корпуса московского Кремля по установленному графику. Раз в час производится уборка всех помещений с применением рекомендованных Роспотребнадзором дезинфицирующих средств", - сказала Крылова.