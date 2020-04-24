Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"

"Этот едкий, хлесткий и смешной сериал увлек меня и вдохновил с первых же минут первой серии. Поэтому работа над саундтреком шла легко, несмотря на то, что велась в разгар гастрольного тура, — написал музыкант в инстаграме. — Мне очень нравится результат, и я жду не дождусь, когда мы сможем рубануть эту песню живьем на концерте — думаю, это будет наш новый большой лайв-боевик".