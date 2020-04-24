На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Медики на Филиппинах выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число заразившихся достигло 7192, сообщает минздрав страны.
Филиппинский минздрав также фиксирует 15 новых жертв коронавируса, общее число скончавшихся составило 477. При этом число выздоровевших достигло 762, после того как еще 40 человек смогли справиться с болезнью.
В свою очередь, телеканал GMA News отмечает, что филиппинская бюджетная авиакомпания Cebu Pacific заявила, что запрет на полеты всех внутренних и международные рейсов продлевается вплоть до 15 мая. В распоряжении агентства Рейтер оказались также заявления Philippine Airlines и филиппинского подразделения малайзийской компании AirAsia, которые также решили, что пассажирские рейсы отправляться не будут. При этом грузовые рейсы и полеты для вывоза граждан других стран будут продолжены.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте продлил усиленный карантин в ряде регионов страны, в том числе в столице Маниле, до 15 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.