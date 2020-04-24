Данных о погибших от COVID-19 россиян в Италии нет, сообщил посол

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Данных о смертельных случаях в результате заражения Данных о смертельных случаях в результате заражения COVID-19 среди россиян, проживающих в Италии , нет, сообщил посол России в Риме Сергей Разов.

"Что касается российских граждан, проживающих в Италии... по нашим прикидкам, это почти порядка 25-30 тысяч человек… О смертельных случаях в результате заражения среди российских граждан информации у нас нет, Бог миловал. Относительно заболевших, были единичные случаи, были сообщения о том, что некоторые наши граждане и гражданки, проживающие здесь, имеют признаки заболевания коронавирусом", - сказал Разов в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".

По его словам, в итальянской статистике, на которую ориентируется посольство России, в ней нет разбивки по национальности.

Согласно последним официальным данным, в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.

В понедельник число зараженных коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек. Кроме того, стабильно снижается число пациентов палат интенсивной терапии. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.