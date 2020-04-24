Данных о погибших от COVID-19 россиян в Италии нет, сообщил посол

"Что касается российских граждан, проживающих в Италии... по нашим прикидкам, это почти порядка 25-30 тысяч человек… О смертельных случаях в результате заражения среди российских граждан информации у нас нет, Бог миловал. Относительно заболевших, были единичные случаи, были сообщения о том, что некоторые наши граждане и гражданки, проживающие здесь, имеют признаки заболевания коронавирусом", - сказал Разов в ходе онлайн-брифинга МИА "Россия сегодня".
По его словам, в итальянской статистике, на которую ориентируется посольство России, в ней нет разбивки по национальности.
Согласно последним официальным данным, в Италии были зафиксированы более 187 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 54 тысяч больных выздоровели, общее число жертв превысило 25 тысяч человек.
В понедельник число зараженных коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии: без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек. Кроме того, стабильно снижается число пациентов палат интенсивной терапии. Данные последних дней, по мнению экспертов, свидетельствуют о спаде эпидемиологической кривой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.