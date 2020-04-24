Товарооборот между КНР и РФ за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%

МОСКВА, 24 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале текущего года увеличился на 3,4% в годовом исчислении, сообщили в четверг в министерстве коммерции КНР. . Объем торговли между Китаем и Россией в первом квартале текущего года увеличился на 3,4% в годовом исчислении, сообщили в четверг в министерстве коммерции КНР.

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Гао Фэн, товарооборот между двумя странами составил 25,35 миллиарда долларов.

Импорт российских товаров и услуг в Китай составил 16,2 миллиарда долларов с приростом на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым быстрым темпом роста среди основных торговых партнеров Китая.

Между тем, экспорт из Китая в Россию за первые три месяца достиг 9,15 миллиарда долларов, сократившись на 14,6% в годовом исчислении, сказал Гао Фэн.